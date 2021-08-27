Военный эксперт оценил пополнение арсенала «Ориона» ракетами «Вихрь-М»

Боевые возможности всепогодного беспилотного летательного аппарата большой дальности полета «Орион» существенно повысятся, если на него будут установлены ракеты «Вихрь».

Об этом в беседе с RT рассказал военный обозреватель Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщения о том, что испытания ударного БПЛА «Орион» с установленным на нем противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М» пройдут до конца 2021 года. О предстоящих испытаниях рассказали в компании-разработчике беспилотника АО «Кронштадт».

Как отметил Дрозденко, беспилотник «Орион», оснащенный противотанковыми ракетами, получит возможность уничтожать на поле боя бронированные цели.

«В этом вопросе мы в целом идем по тому же пути, что и зарубежные конкуренты. Так что оснащение БПЛА «Вихрем» могу оценить лишь положительно», — подчеркнул эксперт.

Как напоминает RT, противотанковый ракетный комплекс «Вихрь», ракеты которого могут поражать малоскоростные воздушные суда и бронетехнику, изначально создавался для оснащения самолетов и вертолетов. Также конструкторы создали и корабельную модификацию «Вихрь-К».

Ранее стало известно, что «Вихрь-К» будет установлен на модернизированный вертолет Ка-52М, а также на новейшие вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35П.