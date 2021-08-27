В Крыму оценили способность Поклонской к работе дипломатом на Островах Зеленого Мыса

Глава Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук заявил, что зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обладает теми качествами, которые нужны в работе дипломата, сообщает РИА Новости.

«У Поклонской есть хороший шанс преуспеть в роли посла. С одной стороны, это особая и непростая миссия, с другой — ее жизненного опыта, в том числе на посту прокурора и в качестве депутата должно хватить, чтобы сделать себе карьеру в дипломатической сфере», — рассказал общественник.

Напомним, что раннее замглавы комитета ГД по международным вопросам Дмитрий Новиков анонсировал заседание, на котором будет решаться назначение Поклонской послом в Кабо-Верде. В мае народная избранница сообщила о своем отказе участвовать в грядущих парламентских выборах, так как ей предложили новую работу, связанную со службой.