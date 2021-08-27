Эксперт рынка труда оценил необходимость России в мигрантах

Рынок труда мигрантов еще не восстановился после первой волны пандемии COVID-19, сообщил руководитель пресс-службы сервиса поиска работы HeadHunter Александр Джабаров.

По его словам, иностранные рабочие очень медленно возвращаются в Россию. Число граждан Таджикистана осталось на прежнем уровне, рост приезжих из Узбекистана в первом полугодии составил всего 10% от прежних показателей, а количество мигрантов из Киргизии упало на 5%.

«Динамика почти нулевая, мигранты не возвращаются. Но оттока в этом году нет серьёзного, просто он был настолько массовым, что рынок до сих пор не восстановился», — рассказал Джабаров в интервью NEWS.ru.

Специалист подчеркнул, что россияне не спешат занимать освободившиеся места на рынке труда. Впрочем, по словам эксперта, в России наблюдается тенденция снижения конкуренции — люди гораздо меньше борются за вакансии, чем до пандемии, а на низкоквалифицированную работу в принципе не идут.

«Работодатели осторожно, но поднимают зарплатные предложения, чтобы привлечь россиян. Но их просто нет столько физически, чтоб заменить мигрантов», — объяснил Джабаров.

Он убежден, что по мере востребованности мигрантов их труд будет расти в цене и в конечном счете они заработают достаточно денег, чтобы преодолеть нищету и помочь своим республикам. Специалист в качестве примера привел Китай, который, смог привлечь производство на свою территорию благодаря дешевой рабочей силе, ставшей впоследствии дорогой.