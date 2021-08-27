Клинцевич рассказал, как Байден отомстит «ИГ»* за теракт в Кабуле

Чтобы у США был шанс реализовать угрозы в адрес запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1* («ИГ»1*), о которых не так давно говорил президент Джозеф Байден, американцам нужно провести масштабную «зачистку» Афганистана. При этом пострадать могут мирные граждане страны.

Таким мнением на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» поделился член Совета Федерации РФ, председатель правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Чтобы реализовать угрозы, о которых говорил президент самой сильной страны на земном шаре, нужно сделать некоторые конкретные вещи. Осуществить ковровое бомбометание [со стратегического бомбардировщика] Б-52 и другой тяжелой авиации, но это не выход. Потому что там [в Афганистане] пострадают все: и лояльные, и нелояльные. Это просто ни к чему не приведет», — объяснил спикер.

При этом Клинцевич допустил, что в этом может состоять истинная стратегия Вашингтона. Американцы создадут условия для паники среди населения Афганистана, чтобы спровоцировать массовую миграцию, подытожил член Совфеда.

Подробнее о том, как Байден прокомментировал недавние теракты в Кабуле, вы можете прочитать в нашем материале.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации