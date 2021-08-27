Представители Минобороны подтвердили крушение Су-24 в Пермском крае

Представители Министерства обороны России подтвердили крушение истребителя Су-24 в Пермском крае.

По информации, полученной в ведомстве, военный самолет совершал перелет на плановый ремонт. На борту Су-24 находились два члена экипажа. Оба пилота успели катапультироваться, сообщает источник в Минобороны РФ.

Истребитель осуществлял полет без боекомплекта. Согласно имеющимся данным, самолет рухнул в лесистой местности, не вызвав разрушений на земле. За катапультировавшимися летчиками был направлен спасательный вертолет.