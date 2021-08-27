«Манчестер Сити» вышел из трансферной гонки за Роналду

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» отказался подписывать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщил в Twitter-аккаунте журналист Саймон Стоун.

По имеющимся данным, боссы «Сити» рассматривали возможность покупки 36-летнего португальца, однако приняли решение отвергнуть эту идею. В переговоры о переходе звездного португальца вступил «Манчестер Юнайтед».

В пятницу итальянский наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что Роналду хочет покинуть футбольный клуб. Действующее соглашение между сторонами истекает в конце июня 2022 года. Португалец выступает за «Ювентус» с 2018 года.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил нападающему контракт на два года с заработной платой 15 миллионов евро в год. Кроме того, ряд испанских СМИ утверждал, что в трансферную гонку вступит «ПСЖ».