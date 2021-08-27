Диетолог Махиджа назвала пять худших занятий на голодный желудок

Индийский диетолог Пуджа Махиджа перечислила пять худших занятий, которые не стоит выполнять на голодный желудок.

В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от употребления чая и кофе сразу же после пробуждения. По ее словам, в этих напитках содержится кофеин, который может отрицательно сказаться на организме, например, повысить уровень кислотности в желудке.

Кроме того, не следует пить на пустой желудок алкоголь. Таким образом, спиртное быстрее попадет в кровь и вызовет сильное опьянение, сообщает NDTV.

Махиджа также посоветовала не использовать жевательную резинку, будучи голодным. Жвачка способствует выработке дополнительного количества желудочного сока, что вредно для слизистой желудка.

Наряду с этим не стоит ходить за продуктами до приема пищи, так как голодные люди покупают больше еды, чем требуется. При этом в таком состоянии лучше не вступать и в споры с другими людьми, поскольку на пустой желудок человек склонен больше прислушиваться к эмоциям, чем разуму.