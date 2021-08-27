«Эпидемия под контролем». Дания отменяет все коронавирусные ограничения

Правительство Дании отменяет все коронавирусные ограничения с 10 сентября. Об этом сегодня заявили в Минздраве страны. Сообщается, что на сегодняшний день это скандинавское государство является одним из лидеров по количеству вакцинированных граждан. По статистике, четверо из пяти датчан привиты от COVID-19, а в больницах с подтвержденным диагнозом находятся всего 127 человек.

«Эпидемия находится под контролем. Правительство пообещало не продлевать меры дольше, чем это необходимо. Но даже несмотря на то, что сейчас мы находимся в хорошем положении, эпидемия еще не закончилась. И правительство без колебаний быстро примет новые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе», – значится в документе Минздрава Дании.

В частности, власти отменят ограничения на работу ночных клубов и магазинов. Также с 10 сентября попасть в рестораны и посетить массовые мероприятия можно будет без предъявления сертификата о прививке или ПЦР-теста.

Несмотря на послабления внутри королевства, для россиян его границы пока закрыты. Въехать могут только граждане и резиденты стран Евросоюза, а также жители еще 23 государств, входящих в «желтый список» Дании, в их числе: США, Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан, Япония и другие.

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Где отдохнуть россиянам

Отметим, на сегодняшний день для туристов из России открыта 61 страна. При этом отдохнуть удастся далеко не во всех из этого списка. Так, по данным KP.RU, ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется лишь в шести государствах: Абхазии, Албании, Доминикане, Македонии, Мексике и Черногории.

При наличии отрицательного теста на коронавирус русских путешественников готовы принять в 19 странах, в том числе Белоруссии. Наиболее популярные направления для отдыха в этом списке: Греция, Мальдивы, ОАЭ, Болгария, Танзания, Армения и США.

При наличии прививки «Спутником V» или же свежего ПЦР-теста россиянам сегодня доступны такие страны, как Грузия, Египет, Иордания, Кипр, Молдавия и Португалия. Кроме того, вакцинированных любым препаратом принимают в Турции, а вот в Венгрии туристов без прививки отправляют на карантин.

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Ограничения в туристических странах

Несмотря на открытие границ, некоторые страны продолжают вводить ограничения как для местных жителей, так и для туристов. В Турции людей обязывают носить маски даже на пляжах, штраф за ее отсутствие составляет около 9 тысяч рублей.

В Греции власти объявили о том, что во всех барах, ресторанах и закусочных в сентябре перестанут обслуживать посетителей без сертификата о вакцинации. А в соседнем с Россией Казахстане непривитым гражданам закрыли вход в торговые центры, рестораны и кафе по выходным.