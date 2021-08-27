World Triathlon сообщил об отстранении от соревнований россиянина Турбаевского

Российского триатлониста Владимира Турбаевского отстранили от турниров за нарушение антидопинговых правил.

Пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon) сообщила, что Владимир Турбаевский отстранен от соревнований на неопределенный срок за нарушение антидопингового регламента. В его образцах крови, собранных в 2014 и 2020 годах, были найдены отклонения, указывающие на манипуляции со статьей 2.2.

Турбаевский является чемпионом мира и двукратным победителем континентальных первенств. Теперь он должен заплатить штраф в размере 1100 долларов. Сам триатлонист решение World Triathlon пока никак не комментировал.