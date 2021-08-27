Талибы запретят жителям Афганистана слушать музыку

Представитель запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1* Забихулла Муджахид в интервью The New York Times (NYT) рассказал, что новые власти Афганистана запретят жителям публично слушать музыку. По его словам, талибы будут «убеждать» людей не делать этого, не оказывая давления.

«Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать давление на них», — заявил Муджахид.

При этом женщинам необязательно будет полностью скрывать свое лицо и большую часть времени находиться дома. Муджахид уточнил, что требование, по которому представительница слабого пола не может покидать дом без сопровождения мужа или родственника мужского пола, подверглось неверной трактовке. Подобное правило распространяется только на тех женщин, которые отправились в путешествие на три дня и более.

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Аналитики NYT допускают, что в будущем представитель боевиков может стать «министром информации и культуры» Исламского Эмирата Афганистан. Несмотря на недавние теракты у международного аэропорта Кабула, Забихулла Муджахид надеется на дружественные отношения со всеми государствами.

Справка ПС

Прямого указания на то, что мусульманам запрещено слушать музыку, нет ни в Коране, ни в Сунне. Сторонники этого ограничения в качестве доказательства приводят шестой аят 31 суры, чья трактовка крайне неоднозначна. Большинство ученых сходятся во мнении, что речь в нем идет о праздных беседах, лживых речах и проповедях, которые подталкивают людей к неверию, а не о музыке и пении.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации