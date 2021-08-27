Паралимпийская сборная России занимает третье место в медальном зачете

Паралимпийская сборная России по итогам третьего дня занимает третье место в промежуточном медальном зачете.

После третьего дня токийской Паралимпиады российская команда удерживает третью позицию в медальном зачете, набрав суммарно 26 наград.

Сборная России завоевала три медали наивысшей пробы, две серебряные и четыре бронзовые награды в третий соревновательный день.

Обладателями золотых медалей стали пловчиха Валерия Шабалина (200 м вольным стилем), легкоатлет Альберт Хинчагов (толкание ядра) и шпажисты Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Президент России Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину со вторым золотом на текущих Паралимпийских играх.