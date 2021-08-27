«Газпром» заявил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» на данный момент находится на финальной стадии своей реализации.

Заявление о приближающемся завершении строительства проекта принадлежит представителям российского энергетического холдинга «Газпром». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее сообщение.

В Германии газопровод называют проектом будущего. Данное высказывание принадлежит главе Восточного комитета немецкой экономики Оливеру Гермесу. По словам специалиста, в перспективе «Северный поток — 2» может быть использован для транзита водорода. РФ и ФРГ необходимо развивать партнерство в сфере энергетики, уверен эксперт.