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«Газпром» заявил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

/ Обновлено: 27 августа 2021 16:39
«Газпром» заявил о финальной стадии строительства «Северного потока — 2»

Трубопровод «Северный поток — 2» на данный момент находится на финальной стадии своей реализации.

Заявление о приближающемся завершении строительства проекта принадлежит представителям российского энергетического холдинга «Газпром». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее сообщение.

В Германии газопровод называют проектом будущего. Данное высказывание принадлежит главе Восточного комитета немецкой экономики Оливеру Гермесу. По словам специалиста, в перспективе «Северный поток — 2» может быть использован для транзита водорода. РФ и ФРГ необходимо развивать партнерство в сфере энергетики, уверен эксперт.