Россиянам рассказали, как пандемия повлияла на вакцинацию животных

Основатель «Музея кошки», «Республики кошек» и «Республики котов» Анна Кондратьева рассказала, как решить проблему отказа владельцев животных от вакцинации своих подопечных.

По словам Кондратьевой, обязательная вакцинация в России введена лишь для собак. Их хозяева должны прививать своих питомцев от бешенства. Однако в законе, который регламентирует вакцинацию котов, есть сложности, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Если хозяин отказывается делать прививку своему подопечному, то на него должен накладываться штраф, считает специалист. Когда животное не имеет прививки и необходимых документов, то оно не сможет путешествовать, а также посещать выставки.

«Но во время пандемии, когда стало меньше мероприятий, и люди стали меньше путешествовать, количество вакцинированных животных сократилось, потому что хозяева не видят необходимости», — сообщила основатель «Музея кошек» на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

В Петербурге за последние 30 лет не зафиксировали ни одного случая заражения бешенством. За этой заслугой стоит тяжелый труд ветеринарных врачей.