Турецкие интересы: как Эрдоган одновременно поддерживает дружбу с Россией и США

Россия намерена подписать новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом 23 августа сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Это будет второй договор о покупке Анкарой российской военной техники. Авторы китайского издания The Paper обратили внимание, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выбрал удачное время для сделки.

Первое соглашение было заключено в 2017 году. Тогда Россия предоставила Турции четыре дивизиона С-400. В ответ на это США перестали поставлять Анкаре как члену НАТО истребители F-35, так как американские военные обеспокоились потенциальным перехватом данных о своей технике. В то же время, Анкара не раз высказывалась о намерении закупить у США ракетные комплексы Patriot. Понимая это, США сделали торговлю оружием своим инструментом для давления на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечают авторы статьи.

Договор 2021 года будет заключен, несмотря на то, что Турция поддерживает Украину в вопросе Крыма. Но играет важную роль на Ближнем Востоке, контролирует единственный выход к Черному морю, отмечают китайские журналисты.Понимая цели США и России, Турция строит дружественные отношения с обеими державами, преследуя собственные государственные интересы.

The Paper отмечает, что Эрдоган выбрал удачное время для заключения нового договора с Россией, так как сейчас США заняты прежде всего, ситуацией в Афганистане и эвакуацией своих граждан из этой страны.