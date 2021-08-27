Шугалей заявил о необходимости приравнивания крупных Telegram-каналов к СМИ

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в беседе с журналистами предложил приравнивать Telegram-каналы к средствам массовой информации.

Каналы в мессенджере должны подчиняться закону о СМИ, а их авторам необходимо придерживаться определенных правил касательно своей деятельности. Об этом социолог рассказал в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

«Законам должны подчиняться абсолютно все — и Telegram-каналы в том числе», — считает ученый.

В ходе разговора он напомнил, что вне мессенджера СМИ признается тот интернет-ресурс, который имеет более трех тысяч подписчиков. В случае с Telegram-каналами данная планка слишком низка.

«Стоит просто поднять планку, приравнивать к средству массовой информации Telegram-каналы с числом подписчиков от 50 тысяч человек», — добавляет собеседник издания.

При этом официально зарегистрированные СМИ уже начали массово создавать собственные каналы в Telegram. Туда издания дублируют самые свежие новости как внутренней, так и международной повестки.