Лукашенко пригрозил лишить финансирования сборную Белоруссии по хоккею

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проехался по сборной республики по хоккею после минимального поражения от Польши (0:1) в первом туре квалификации на Игры-2022 в Пекине.

Глава государства обратил внимание на то, что в Польше этот вид спорта не особо популярен. По его словам, в этой стране хоккеем занимается небольшое количество человек.

«Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается 20 человек», — возмутился Лукашенко.

Он также подчеркнул, что предупредил премьер-министра Белоруссии Романа Головченко касательно финансирования хоккейной команды.

«Они: дай, «Беларуськалий», дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат», — цитирует президента Pressball.by.

Сборная Белоруссии по хоккею последний раз выступала на Олимпиаде в Ванкувере, заняв третье место в квартете С, а в квалификации плей-офф уступив Швейцарии (2:3).