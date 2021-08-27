Ростех усовершенствует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек»

Специалисты предприятия «Омсктрансмаш» (входит в Ростех) усовершенствуют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», сообщил гендиректор завода Игорь Лобов.

По его словам, модернизация коснется всего спектра устройства боевой единицы. Об этом Лобов рассказал корреспондентам ТАСС на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Кубинке.

«Это и защищенность, это и средства связи и средства управления огнем. Это будет существенно модернизированная машина», — сказал он.

Появление нового «Солнцепека» является вопросом ближайшего времени, а значит, скоро предприятие будет готово представить всем свою работу, добавил Лобов. ТОС-1А использует неуправляемые реактивные боеприпасы калибра 220 мм. Термобарическая боевая часть позволяет уничтожать объемным взрывом живую силу противника, военную технику и фортификации.