Молдавия задумалась о вхождении в направленный против России проект «Триморье»

Президент Молдавии Майя Санду после ее встречи с польским коллегой Анджеем Дудой назвала активизацию отношений между Кишиневом и Варшавой хорошим знаком.

По словам Санду, Польша поддерживает молдавские устремления Кишинева, а власти Молдавии рассчитывают на усиление координации в рамках «Восточного партнерства», так как стремятся принимать участие в разных европейских инициативах, направленных на консолидацию усилий в области безопасности.

«В частности, (Молдавия хочет принять участие) в «Инициативе трех морей» — региональной платформе, которая предполагает сотрудничество в области инфраструктуры, транспорта и связи», — добавила Санду.

По словам молдавского президента, она хочет более близкого сотрудничества с государствами Европы, с Брюсселем, а также со странами, ассоциированными с Евросоюзом – Грузией и Украиной.

В то же время президент Польши Анджей Дуда, посетивший Молдавию в День ее независимости, заявил, что Варшава безусловно поддержит Кишинев в вопросе присоединения к инициативе «Триморье». А также, добавил Дуда, Польша при необходимости с готовностью окажет Молдавии помощь во всем, что касается энергетической и цифровой безопасности.

«Я предложил госпоже Санду нашу помощь, которую мы готовы оказать не только главе государства, но и правительству. В особенности в реализации реформ, которые запланированы в Молдове. Если в республике посчитают, что наша помощь нужна, мы будем готовы ее оказать», — добавил президент Польши.

flickr.com / Andrzej Duda

Как отмечает издание EADaily Грузия, Украина и Молдавия обсуждают возможность присоединения к инициативе «Триморье», так как считают, что это поспособствует достижению целей по налаживанию связей межу ними и Евросоюзом.

Комментируя ситуацию, российский политолог Александр Бовдунов отметил, что Молдавия согласилась на вхождение в формирующийся вокруг границ РФ антироссийский «санитарный кордон».

«США давно планируют сформировать военный союз между странами «Ассоциативного трио». «Речь идет об инициативе Польши (которую в этом активно поддерживает Румыния) по созданию блока восточноевропейских стран, направленного против России», — объяснил Бовдунов.

Таким образом речь идет о возрождении двух старых идей – «санитарного кордона», придуманного атлантистскими геополитиками, и польской инициативы «Междуморье», заключил политолог.