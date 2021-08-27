«Газпрому» предложили продать «Северный поток — 2» для обхода европейских законов

Российскому энергетическому холдингу «Газпром» предложили продать трубопровод «Северный поток — 2».

Авторами соответствующей инициативы выступили немецкие чиновники. Продажа проекта, по их мнению, позволит российской корпорации обойти европейские законы. Об этом пишет NEWS.ru, ссылаясь на публикацию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Речь идет о директиве Евросоюза, которая ограничивает транзит голубого топлива через Европу. Обойти данные правила «Газпром» сможет посредством продажи, считают в ФРГ. Издание напоминает, что в РФ холдинг имеет монопольное право на экспорт газа по трубопроводу.