Делает, что хочет. Владимирский губернатор Сипягин разочаровал оппонентов

Засуха во Владимирской области этим летом поставила под удар не только региональный бюджет, но и позиции губернатора Владимира Сипягина. Наверстать убытки в 1,3 миллиарда рублей трудно, но возможно, а вот восстановить доброе имя перед уходом в Госдуму куда сложнее.

Информация о том, что губернатор может занять депутатское кресло, впервые появилась в начале июня. Источники газеты «Коммерсантъ» доложили, что Кремль рассматривает два сценария дальнейшей судьбы управленца: Сипягин или попадет в общефедеральную часть списка от ЛДПР, или возглавит территориальную группу.

«95%, что его [Сипягина] возьмут в федеральную часть списка ЛДПР», — заверили журналистов инсайдеры в заксобрании Владимирской области.

Через несколько дней фамилию Сипягина отыскали в общефедеральной части списка от либерал-демократов, удобно расположившейся между депутатами Госдумы VII созыва Ярославом Ниловым и Василием Власовым. Губернатор поспешил объясниться и поделился собственным видением карьерных перспектив:

«Все, кто вошел в список, станут лицом ЛДПР на предстоящих выборах в Государственную думу. Должен разочаровать моих оппонентов: включение моего имени в партийный список не означает ухода с поста губернатора Владимирской области».

Пресс-служба губернатора Владимирской области /

Без ложной скромности Сипягин включил себя в число «опытных и узнаваемых на всероссийском уровне политиков», которых партии всегда стремятся включить в свои списки. Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял пограничную позицию и уклонился от точного прогноза, оставив выбор за самим губернатором.

«Здесь [во Владимирской области] наш губернатор, мы хотели бы, чтобы он здесь долго был, но хотели бы, чтобы он и в Москву переехал с повышением, опыт у него богатейший. Но от него зависит, захочет – доработает срок до конца, захочет – в Госдуме будет возглавлять один из ключевых комитетов», — намекнул Жириновский.

С июля аналитические Telegram-каналы преподносят трансфер Сипягина в Москву как свершившийся факт. Его соратники предпочитают игнорировать вопросы о судьбе главы региона или утверждают, что он не намерен покидать пост губернатора.

По мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, ЛДПР Сипягин больше нужен «в поле», нежели в парламенте.

«Партии нужно региональное представительство, Жириновский постоянно вспоминает всех своих трех губернаторов [Сипягина, врио губернатора Хабаровского края Дегтярева и губернатора Смоленской области Островского]. Для Жириновского выгоднее так: пусть Сипягин лучше работает в поле, это будет хорошим показателем для политической риторики», — рассуждает эксперт.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

А пока наоборот

Однако почти сразу начало складываться стойкое ощущение того, что Сипягин, напротив, за губернаторское кресло не держится вовсе. В июле он попал в еще один важный список: коммуникационный холдинг политолога Евгения Минченко «Минченко консалтинг» включил управленца в число «отставников», которых ждет увольнение после осенних выборов.

Компанию либерал-демократу составили глава Хакасии Валентин Коновалов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Мнение коллег разделили эксперты АПЭК – Агентства политических и экономических коммуникаций, которые назвали Владимира Сипягина одним из самых слабых глав субъектов РФ.

Причин несколько: от низкой политической активности до деградации кадровой политики в регионе. К примеру, пока во Владимирской области введен повышенный класс пожарной опасности, а количество лесных пожаров вдвое превысило показатели прошлого года, глава местного Департамента лесного хозяйства Евгений Малышев решил поддержать отечественную туристическую отрасль и уехал отдыхать на Черное море.

К августу в регионе обострился межпартийный конфликт. Местные представители «Единой России» потребовали от Сипягина увеличения темпов вакцинации населения от коронавируса. Низкие показатели «прививаемости» не спас даже указ об обязательной вакцинации на территории области, который губернатор сначала подписал, а потом отменил (де-факто сохранив требование о прививках почти для всех групп населения).

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Политологу Алексею Куртову значимость Сипягина для ЛДПР абсолютно ясна — партия будет отстаивать его интересы, только вот делать это с каждым днем становится все труднее. Последние ходы главы Владимирской области не поддаются логике: региональные Telegram-каналы жалуются, что Сипягин умышленно тормозит стройку скоростной трассы М-12 Москва — Казань, которую курирует президент Владимир Путин.

На кону — 150 миллионов рублей, но все же причин для губернаторской отставки пока недостаточно, уверен Куртов:

«Пока строить прогнозы сложно, но Сипягин все-таки не самый худший управленец. Сложности есть, регион с экономической точки зрения непростой, тяжелый. Но Сипягин там не очень долгое время [с октября 2018 года]. Выборы могут дать какую-то почву для размышлений, однако партия будет биться за то, чтобы Сипягин остался на посту губернатора».

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

На деле либерал-демократы бьются вовсе не за Владимира Сипягина, а за Томскую область. Сейчас ее возглавляет единоросс Сергей Жвачкин, но после выборов на его месте должен оказаться депутат Госдумы VII созыва, замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По крайней мере, именно на такую рокировку надеется Владимир Жириновский, уже готовый уступить Владимирскую область «белым медведям».

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в органы власти разного уровня, в том числе в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».