Сатановский: Минобороны РФ должно быть готово к агрессии талибов

Российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об опасности происходящего в Афганистане.

Министр обороны обеспокоился тем, что после ухода войск США из южноазиатского государства в распоряжении «Талибана»1* (террористическая организация, запрещена в РФ) остались большие запасы оружия и техники.

Параллельно с этим дипломаты России продолжают поддерживать контакты с представителями радикального движения. По мнению ученого, в сложившейся ситуации нет никаких противоречий.

«Функции Лаврова — говорить с людьми, функции Шойгу — организовывать безопасность. А если те люди, с которыми разговаривает МИД, начинают вести себя плохо, то задача Министерства обороны их убить», — объяснил свою точку зрения Сатановский.

Общение главы МИД с потенциально «нехорошими людьми» не говорит о том, что министр обороны должен «сидеть сложа руки». Если эти «нехорошие люди» перестанут вести диалог, то оборонное ведомство обязано быть готово к этому. Такая стратегия поведения государства — совершенно обычное дело в большой политике, считает Сатановский.

Ранее политолог выразил мнение, что приход талибов к власти в Афганистане обернется для России «крупными неприятностями». Сатановский полагает, что радикалы «жаждут реванша» за поражения исламистских группировок в Чечне и Дагестане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации