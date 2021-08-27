Бывший форвард «Манчестер Сити» скончался от рака

Экс-форвард «Манчестер Сити» Джонни Уильямсон скончался на 93-м году жизни.

«Мы с прискорбием сообщаем, что бывший нападающий «Манчестер Сити» Джонни Уильямсон скончался в возрасте 92 лет. Все в клубе хотели бы передать наилучшие пожелания семье и друзьям Джонни в это непростое время», — говорится в Twitter-аккаунте горожан.

Джонни Уильямсон родился в 1929 году. Первый матч за «Манчестер Сити» он сыграл в начале 1950-х годов. В сезоне 1953/54 вместе с Билли Спердлом нападающий становился лучшим бомбардиром небесно-голубых с 12 забитыми мячами.