Захарова обвинила британские спецслужбы во взаимодействии с рядом российских СМИ

Британские спецслужбы взаимодействуют с рядом российских СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат пояснила свое обвинение.

Мария Захарова уточнила, что речь идет о СМИ, которые выступили против закона об иностранных агентах и нежелательных организациях. С такими изданиями «давно и плотно» сотрудничают спецслужбы Великобритании, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат выдвинула такое обвинение на фоне открытой жалобы так называемых независимых СМИ из-за якобы нелегкой доли журналистов. Среди них оказались «Медуза» и «Дождь» (СМИ, выполняющие функции иностранного агента).