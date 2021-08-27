«Все учтет и поможет»: Манукян убежден, что Беглову удастся спасти концертную отрасль в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов восстановит концертную отрасль города, которая пострадала от пандемии коронавируса. Об этом заявил блогер Вадим Манукян.

Культурный досуг в Северной столице оказался в тяжелом положении в период пандемии COVID-19. Многие мероприятия пришлось отменить, а те, что готовы принять зрителей, должны подстроиться под меры безопасности.

На этом фоне появились сообщения о том, что организаторы концертов рассчитывают узнать о ближайшем будущем индустрии от самого губернатора Александра Беглова. Как объяснил блогер Вадим Манукян ФАН, он убежден, что глава Петербурга найдет способ восстановить отрасль по примеру других регионов.

«Да, для этого должны быть соблюдены определенные условия: наличие у артистов и зрителей медицинских документов о прививке, свежий тест и так далее. <...> Уверен, что губернатор Беглов примет правильное решение, все учтет и поможет отрасли, а все опасения артистов ко всеобщей радости окажутся напрасными», — объяснил блогер.

Больше всего организаторы обеспокоены судьбой ближайших концертов. Были запланированы выступления группы «Мумий Тролль», «Нервы», «Сплин» и The Hatters.