В ЗакСе оценили инициативу Беглова по развитию новых дорожных проектов

Шесть дорожных объектов запустят в Петербурге уже в 2021 году.

Согласно намерениям администрации Северной столицы, в городе появится несколько новых объектов дорожной инфраструктуры, которые введут в эксплуатацию до начала следующего года. С точки зрения парламентария Законодательного собрания города Александра Ходоска, Смольный делает очень своевременный ход. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Предполагается, что часть инициатив будет реализована в сентябре. Губернатор Александр Беглов отметил, что пять проектов финансируется за счет бюджета города благодаря Адресной инвестпрограмме. Шестой проект реализуется по договоренностям с Федеральным дорожным агентством.

Зампредседателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Александр Ходосок уверен, что транспортная доступность отдаленных районов Петербурга значительно улучшится после окончания проектов.

«В этом реально нуждается город, сегодня он просто захлебывается. Поэтому это будет большое подспорье», — подчеркивает депутат.

Петербург будет работать рука об руку с госорганом исполнительной власти в течение трех лет. Денежные средства в размере 11,5 млрд рублей из федерального бюджета будут выделены на полную реализацию программы.