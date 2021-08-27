Блогер Чесноков назвал драму «Солнцепек» о событиях в Донбассе примером хорошего патриотического кино

Военная драма «Солнцепек» за авторством Максима Бриуса и Михаила Вассербаума является примером хорошего патриотического кино. Такое мнение высказал блогер Эдвард Чесноков.

Фильм «Солнцепек», демонстрирующий развернувшиеся в Донбассе в 2014 году кровавые события сквозь призму восприятия самой обыкновенной семьи, вышел на большие экраны 12 августа. Спустя неделю, 19 августа, состоялся и цифровой релиз картины.

Лента была тепло встречена критиками и зрителями, о чем свидетельствуют высокие оценки «Солнцепека» на различных онлайн-платформах. В числе прочих достоинств картины выделяли ее натуралистичность.

Как отметил блогер Эдвард Чесноковв Telegram-канале «Незыгарь», «тяжелый, но обжигающе-честный» фильм «Солнцепек» наряду с короткометражной картиной «Атака мертвецов: Осовец» Василия Чигинского является примером хорошего патриотического кино, снятого на деньги частных инвесторов.