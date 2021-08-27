Йохан Бекман: финнам крайне стыдно, что существует президент Зеленский

Президент Финляндии Саули Ниинисте, посетивший в начале недели прошедшую в Киеве «Крымскую платформу», стал единственным положительным гостем этого провального мероприятия.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал финский политолог Йохан Бекман, по словам которого «Крымская платформа» стала очередным свидетельством скорого краха Украины, хотя она и насмешила жителей Финляндии.

На саммите, отметил Бекман, не было ничего положительного, кроме разве что финского президента, который единственным из всех гостей ни разу не упомянул о Крыме.

«Это очень забавно: он (Саули Ниинисте) приехал по приглашению Зеленского и вообще забыл упомянуть его, в отличие от остальных участников», — добавил собеседник агентства.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По словам Йохана Бекмана, попытка украинских властей оживить интерес иностранных политиков к крымскому вопросу и сплотить международную общественность в стремлении «вернуть» полуостров под Контроль Киева насмешила жителей Финляндии.

«Финнам было очень весело на самом деле. Нам было крайне стыдно, что существует такой президент, как Зеленский, — он же актер! – добавил политолог. — Что это за культура, когда человек, который играл в телесериалах и фильмах, вдруг становится президентом Украины?!».

По словам Бекмана, после фиаско «Крымской платформы» Украину можно воспринимать лишь как санитарный кордон на границе Европы, и к тому же стало очевидно, что эта страна находится на пороге краха.

Украина, по словам финского эксперта, не является государством, это лишь проект.

«Кто участвовал в саммите со стороны Великобритании и США? Эти страны отправили в Киев людей, которые фактически ничего не значат: министра по европейскому соседству, министра энергетики…, — напомнил политолог. — Это говорит о том, что для Запада Украина уже даже не колония, а санитарный кордон и серая зона».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд, вернувшись из Киева, где она принимала участие в «Крымской платформе», заявила, что Украина еще как минимум 20 лет не сможет стать членом Евросоюза и Североатлантического Альянса.