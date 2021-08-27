Президент России поздравил двукратную Паралимпийскую чемпионку Токио Валерию Шабалину

Президент РФ Владимир Путин поздравил пловчиху Валерию Шабалину, завоевавшую вторую золотую медаль на летней Паралимпиаде в Токио.

Пресс-служба Кремля на официальном сайте опубликовала текст поздравительной телеграммы Владимира Путина российской пловчихе Валерии Шабалиной.

Глава государства поздравил спортсменку со вторым «триумфом» на 16-й летней Паралимпиаде.

«Вы убедительно подтвердили свои лидерские, чемпионские качества, завоевали вторую золотую медаль. Столь блистательный успех — большая, по-настоящему заслуженная награда за ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность», — отметил Владимир Путин.

Валерия Шабалина 27 августа опередила двух британок в финале соревнований на дистанции 200 метров вольным стилем в рамках Паралимпиады. До этого россиянка победила в соревнованиях по плаванию на 100 метров баттерфляем и установила новый мировой рекорд.