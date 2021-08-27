Возле восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба

СМИ сообщают о выстрелах, раздающихся у восточных ворот аэропорта афганской столицы Кабула.

Подробностей пока нет, информация о пострадавших не поступала. Гражданам, находящимся у ворот аэропорта в Кабуле, настоятельно рекомендуют покинуть зону повышенной опасности.

Два мощных взрыва произошли 26 августа у воздушной гавани, один из них недалеко от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Как сообщает масс-медиа, в результате погибли не менее 13 человек.

В начале августа представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) начали наступление на Афганистан. Боевики захватили столицу 15 августа и перехватили контроль над президентским дворцом, а в ночь на 16 августа представитель организации Мухаммед Наим заявил, что война в республике окончена, и форма правления в государстве в ближайшее время изменится.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации