Гладилин заявил, что Жиркова не пускают на базу в Новогорск из-за пандемии

Тренер Валерий Гладилин отреагировал на ситуацию вокруг футболиста Юрия Жиркова, которому запретили проходить реабилитацию на базе в Новогорске.

По словам российского специалиста, на базе сборной России не должно быть посторонних лиц в связи с пандемией COVID-19. Он отметил, что Жирков — уважаемый человек, но ковидный протокол распространяется на всех.

«Каждый футболист, который приезжает на сборы, проходит полное медицинское обследование. И здесь, не дай бог, какая эпидемия, а тут ответственные матчи, ключевые, и все боятся брать на себя ответственность», — подчеркнул Гладилин в беседе с изданием «Газета.ru».

Тренер указал на то, что в другой ситуации Жиркову позволили бы проходить реабилитацию на базе, но футболист может «подцепить коронавирус», в чем и заключается беспокойство тренерского штаба.

В настоящее время национальная команда России под руководством нового тренера Валерия Карпина готовится к отборочным матчам ЧМ-2022. Российские футболисты 1 сентября сыграют с командой Хорватии, матч пройдет в «Лужниках».