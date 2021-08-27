Политолог Безпалько назвал «двух китов», которые поддерживают рейтинг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданам будут отключать воду, газ и свет за долги по коммунальным платежам. Чтобы вернуть блага цивилизации, украинцам придется не только погасить задолженность, но и оплатить повторное подключение услуг.

Из законопроекта следует, что расходы на отключение и возобновление электроэнергии могут достигать 2 тыс. гривен (около 5 тыс.рублей). С учетом, что средняя заработная плата на Украине составляет чуть более 14 тыс. гривен, а пенсии — ниже 4 тыс. гривен, то принятый закон может спровоцировать волну негодования среди граждан страны.

Однако стоит признать, что сейчас у Зеленского нет другого выбора: суммарный долг украинцев за коммунальные услуги еще в феврале 2021 года достиг 81 млрд гривен. Бороться с этим возможно только путем отключения должников от ЖКУ, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Одновременно с тем эксперт допускает, что принятие этого закона может негативно повлиять на рейтинг Зеленского. На Украине сейчас пристально следят за социальной сферой, в первую очередь за тарифами, ценами, отсутствием или наличием рабочих мест. На этом фоне новый указ президента могут воспринять отрицательно. Однако у Зеленского есть способы сохранить популярность.

«Зеленский пытается удержать свой рейтинг на двух китах: во-первых, у него нет конкурентов сейчас, то есть большинство считает, что все остальные хуже. А во-вторых, он очень мощно проводит пиар-акции», — рассказал Безпалько «Политике Сегодня».

Например, на празднование Дня независимости Украины президент потратил более 5 млрд «казенных денег». Подобные мероприятия вызывают у некоторой части населения «романтические и патриотические чувства», чем и пользуется Зеленский. Украинский лидер поднимает свой рейтинг не за счет конкретных решений в политике или экономике, а просто спекулирует на эмоциях людей, резюмировал собеседник «ПС».