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Политолог Безпалько назвал двух китов, которые поддерживают рейтинг Зеленского

Политолог Безпалько назвал двух китов, которые поддерживают рейтинг Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому гражданам будут отключать воду, газ и свет за долги по коммунальным платежам. Чтобы вернуть блага цивилизации, украинцам придется не только погасить задолженность, но и оплатить повторное подключение услуг.

Из законопроекта следует, что расходы на отключение и возобновление электроэнергии могут достигать 2 тыс. гривен (около 5 тыс.рублей). С учетом, что средняя заработная плата на Украине составляет чуть более 14 тыс. гривен, а пенсии — ниже 4 тыс. гривен, то принятый закон может спровоцировать волну негодования среди граждан страны.

Однако стоит признать, что сейчас у Зеленского нет другого выбора: суммарный долг украинцев за коммунальные услуги еще в феврале 2021 года достиг 81 млрд гривен. Бороться с этим возможно только путем отключения должников от ЖКУ, считает член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Политолог Безпалько назвал «двух китов», которые поддерживают рейтинг Зеленского
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Одновременно с тем эксперт допускает, что принятие этого закона может негативно повлиять на рейтинг Зеленского. На Украине сейчас пристально следят за социальной сферой, в первую очередь за тарифами, ценами, отсутствием или наличием рабочих мест. На этом фоне новый указ президента могут воспринять отрицательно. Однако у Зеленского есть способы сохранить популярность.

«Зеленский пытается удержать свой рейтинг на двух китах: во-первых, у него нет конкурентов сейчас, то есть большинство считает, что все остальные хуже. А во-вторых, он очень мощно проводит пиар-акции», — рассказал Безпалько «Политике Сегодня».

Например, на празднование Дня независимости Украины президент потратил более 5 млрд «казенных денег». Подобные мероприятия вызывают у некоторой части населения «романтические и патриотические чувства», чем и пользуется Зеленский. Украинский лидер поднимает свой рейтинг не за счет конкретных решений в политике или экономике, а просто спекулирует на эмоциях людей, резюмировал собеседник «ПС».