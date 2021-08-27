Взрыв с последующим пожаром произошел в английском Ройал-Лемингтон-Спа

Крупный пожар в эти минуты наблюдается в промышленной зоне английского курортного города Ройал-Лемингтон-Спа, сообщает Daily Express.
Как пишут пользователи социальных сетей, перед началом пожара были слышны звуки взрывов, а после в небо поднялся огромный столб черного дыма. Причины случившегося неизвестны. Другие подробности устанавливаются.
#fire #leamington pic.twitter.com/RcTH6D2WSV— Tricia pearson (@Triciapearson) August 27, 2021
Служба общественного здравоохранения Англии в Уэст-Мидлендсе обратилась к жителям с призывом оставаться дома, а также плотно закрыть двери и окна.