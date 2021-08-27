Альберт Хинчагов взял золото Паралимпийских игр по толканию ядра

Российский спортсмен Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Альберт Хинчагов выступал в категории F37, где соревнуются атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен принес российской команде девятую награду высшей пробы, продемонстрировав результат в 15,78 метра.

Летние Паралимпийские игры начались 24 августа в Токио и завершатся 5 сентября. Соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса спортивное мероприятие перенесли.