Драка московских депутатов из-за места в очереди попала на видео

Депутаты управы столичного района Измайлово устроили драку из-за места в очереди. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в потасовке принимали участие двое мужчин и женщина, которая ударилась о стену и рухнула на пол. По данным РЕН ТВ, героями ролика оказались муниципальные депутаты Фридрих Барц, Антон Медведев и Татьяна Царенко.

После драки Царенко потребовалась медицинская помощь — ее увезли в больницу с травмами головы, однако госпитализация не потребовалась.

Предположительно, конфликт произошел из-за очереди к турникету. Кто из мундепов оказался зачинщиком и толкнул женщину предстоит узнать сотрудникам правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка.