«Вреда случилось больше, чем пользы». Депутат Смолин вынес приговор ЕГЭ

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург призвал не бояться реформы ЕГЭ, которую анонсировали сегодня в Рособрнадзоре. По словам представителей ведомства, модель единого госэкзамена будет постепенно меняться по всем школьным предметам в течение двух ближайших лет. Собеседник «Политики Сегодня» в свою очередь добавил, что кардинальных изменений в грядущем 2022 году ожидать не стоит.

«Там есть над чем работать. И вот в этой связи давайте не спешить и не торопиться. Все это будет, кстати, обсуждаться, вот эти изменения, которые готовятся, в профессиональном сообществе с экспертами. Обсуждаться открыто, гласно и никак не за спиной родителей, детей и так далее. Поэтому сейчас тревоги и страхи надо отбросить», — призвал Ямбург.

В Рособрнадзоре отметили, что упор в новой модели ЕГЭ будет сделан не на механическом знании правил и формул, а умении школьников анализировать, систематизировать и грамотно излагать свои мысли.

Небольшие шаги к этому делались в последние несколько лет. Так, в 2015 году в экзамены по иностранным языкам добавили устную часть, из ЕГЭ по русскому убрали тест. В 2016 году итоговую проверку знаний по истории дополнили сочинением. В 2017-ом в экзамен по биологии добавили аналитическую часть. В то же время практически из всех предметов исключили задания с выбором ответа, в 2019 году этот перечень дополнили физика, химия и биология.

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Одним из идейных вдохновителей отказа от тестовой части и внедрения «элементов творческих работ» был депутат Госдумы VII созыва, член Российской академии образования (РАО) Олег Смолин, который в 2020 году предлагал вовсе отменить ЕГЭ из-за пандемии. В разговоре с «Политикой Сегодня» народный избранник в очередной раз напомнил, что является противником единого госэкзамена.

«Это все равно стандартизированный экзамен, который формирует стандартизированное мышление. ЕГЭ должен быть приговорен к высшей мере совершенствования. Я всегда считал и считаю, что от ЕГЭ вреда случилось больше, чем пользы. Среди того вреда, который ЕГЭ нанес российскому образованию, это в общем-то разрушение качества общего среднего образования, когда дети в последние годы в школе учат только то, что собираются сдавать по ЕГЭ, а остальное никак», – поделился Смолин.

Академик РАО убежден, что сдачу ЕГЭ необходимо перевести в «добровольный режим». А устной частью помимо иностранных языков необходимо дополнить ряд гуманитарных предметов: историю, литературу и обществознание.

Кроме того, собеседник «ПС» напомнил, что в с 2015 года российские школьники пишут сочинения, которое служит критерием допуска к единому госэкзамену. Его, по мнению эксперта, следует сделать полноценным экзаменом с правом выбора между письменной и устной сдачей.