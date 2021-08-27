СМИ сообщили о 110 погибших при взрывах у аэропорта Кабула

Как минимум 110 человек получили смертельные ранения в результате серии взрывов у стен кабульского аэропорта в четверг, сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что количество жертв террористических актов возросло до 103 человек, 13 из которых американские военнослужащие. По данным телеканала, в настоящий момент у стен воздушной гавани афганской столицы толпятся несколько тысяч человек в попытке улететь из страны.

Два взрыва прогремели у аэропорта Кабула днем в четверг, 26 августа. Радикалы из запрещенного в России террористического движения «Талибан»1 решительно осудили произошедшее и заявили, что виновные будут привлечены к ответственности. Позже представители «Исламского государства»1 (запрещено в РФ как террористическая организация) заявили о своей причастности к терактам.

По мнению политолога Дмитрия Захарова, рост активности боевиков ИГ1, в том числе на североафриканских территориях, можно объяснить временным прекращением операции «Аль-Карама» в Ливии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации