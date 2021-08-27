Стало известно, с кем «Спартак» и «Локомотив» сыграют в Лиге Европы

Определились соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы сезона-2021/22.

Московские «Спартак» и «Локомотив», которые осенью представят Россию в Лиге Европы, узнали своих соперников по групповому этапу. Красно-белые сыграют с итальянским «Наполи», польской «Легией», а также английским «Лестером».

Соперниками «Локомотива» стали турецкий «Галатасарай», итальянский «Лацио» и французский «Марсель». На групповом этапе российские клубы проведут по шесть матчей. Точные даты игр с участием «Спартака» и «Локомотива» определятся позже.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. По ее результатам петербургский «Зенит» попал в группу H. Команда Сергея Семака сыграет с действующим победителем турнира, лондонским «Челси», а также туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».