Украина попросила США увеличить число американских военных советников в стране

Замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец провел переговоры с атташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт. Стороны обсудили ряд тем о сотрудничестве двух стран.

Киев попросил у Вашингтона увеличить количество американских военных советников на Украине. Во время переговоров Машовец указал на необходимость совещательной помощи, предоставляемой от Соединенных Штатов, после чего озвучил предложение по расширению сферы ее оказания. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы Украины.

Бриттани Стюарт отметила, что США готовы к таким шагам, и озвучила соответствующие предложения. Кроме этого, во время встречи стороны также обменялись мнениями по вопросу дальнейшего развития украинско-американского сотрудничества по кибербезопасности. Машовец и Стюарт согласовали и ряд других вопросов о партнерстве двух стран.