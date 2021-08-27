Российские шпажисты завоевали золото на Паралимпиаде в Токио

Шпажисты принесли России восьмое золото на Паралимпийских играх в Токио.

Российские шпажисты победили представителей Китая со счетом 45:39 в финальном поединке Паралимпийских игр в фехтовании на колясках. Состав сборной: Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Ранее в пятницу российские шпажистки завоевали бронзу Паралимпиады, победив спортсменок из Гонконга (45:34). Паралимпийские игры в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября. Состязания пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летней Олимпиады.