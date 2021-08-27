В Кремле негативно оценили появление агитплакатов с Калининградом в Германии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появление политических плакатов с Калининградом в немецком городе Тетеров.

Как отметил Песков, в Кремле негативно отнеслись к появившимся в Германии плакатам, копирующим листовки 1949 года с Калининградской областью в составе ФРГ.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная», — рассказал Песков журналистам.

Он добавил, что агитплакаты никоим образом не отражают официальную позицию Берлина. Власти Германии не подвергают сомнению территориальную целостность России, подчеркнул он. В этой ситуации важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии, заключили в Кремле.