ВМФ РФ могут снабдить корабельными беспилотниками на базе циклолетов

Корабли Военно-морского флота РФ могут оснастить беспилотниками на базе циклолетов, заявил глава проектной группы воздушных средств Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

По его словам, на данный момент ВМФ РФ нуждается в средствах загоризонтной разведки и патрулирования. Недавно командование флота опубликовало техническое задание для создания перспективного корабельного комплекса для разведывательных операций. Об этом Чибисов рассказал в беседе с РИА Новости. Фонд перспективных исследований предложил свой вариант для ВМФ РФ.

«Мы назвали платформу «циклодром», потому что он как компактный «кусочек» аэродрома. На посадке эта же платформа догоняет беспилотник, подлетает и сама его подхватывает, — отметил он.

Эта разработка будет обеспечивать подъем и спуск разведывательного дрона на корабль. В дополнение к циклодрому специалисты также хотят создать и сам беспилотник, который будет иметь большую продолжительность полета.