Вышел первый трейлер фильма «Спенсер» о принцессе Диане

Трейлер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» появился в Сети. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Главную роль в ленте исполнила актриса Кристен Стюарт. Режиссером фильма стал Пабло Ларраин.



Сюжет картины посвящен событиям 1991 года, когда королевская семья отправилась на рождественские праздники в Норфолк. Именно там принцесса Диана приняла судьбоносное решение о разводе с принцем Чарльзом.

Мировая премьера картины пройдет 3 сентября на Венецианском кинофестивале. В России драму покажут 4 ноября.