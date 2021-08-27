В Кремле осудили теракты в Кабуле

Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане и решительным образом осуждает теракты в столице. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал взрывы в Кабуле. Представитель Кремля назвал новости о погибших очень печальными.

«К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы», — добавил Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что террористические группировки могут воспользоваться хаосом в Афганистане. Песков указал на большую опасность и выразил озабоченность Москвы ситуацией в Кабуле.