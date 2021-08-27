Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Суд Пскова признал преступления нацистов во времена ВОВ геноцидом народов СССР

/ Обновлено: 27 августа 2021 13:09
Суд Пскова признал преступления нацистов во времена ВОВ геноцидом народов СССР

Областной суд Пскова признал преступления нацистов, совершенные на оккупированной территории региона во времена Великой Отечественной войны, геноцидом народов СССР.

После расследования суд признал военными преступлениями выявленные вновь действия нацистов и их пособников в период с июля 1941 по 1944 год в Псковской и Великолукской областях. Они действовали против человечества, совершая геноцид народов, входящих в состав Советского Союза.

В тот период немцы преднамеренно уничтожили более 70 тысяч мирных советских граждан, среди которых были дети. Около 193 тысяч местных жителей насильно отправили в трудовые лагеря стран Балтии и Германии.