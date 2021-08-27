Немецкие христиане «присоединили» Калининградскую область к Германии

На улицах немецкого города Тетеров появились предвыборные плакаты с картой довоенной Германии. На них российский Калининград и польский Эльблонг обозначены как немецкие территории. Развешанные в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания агитационные материалы призывают к объединению и помечены символикой правящей партии «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС).

Сами плакаты были созданы 72 года назад для первых послевоенных выборов. Тогда ХДС впервые вступал в борьбу за власть. Так, на одном из плакатов было написано: «Вся Германия должна стать безраздельным Отечеством через ХДС».

Создателей нынешних агитационных материалов определить не удалось. Представители ХДС/ХСС потребовали снять плакаты. Государственный комиссариат города Росток начал расследование, чтобы выяснить, есть ли связь партии с такой рекламой.

Депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт усомнился, что его политические оппоненты имеют отношение к такому пиар-ходу.

«Я думаю, это фейк», — сходу заявил политик в комментарии «Политике Сегодня».

В правительстве Калининградской области в свою очередь не поверили в готовность христианских демократов ФРГ идти на открытую провокацию российского эксклава.

«Хочется надеяться, что это просто техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная политическая акция. Насколько нам известно, у немецкой стороны нет претензий к территориальной целостности нашей страны, — отметил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков в разговоре с «ПС».

sobor39.ru / Пресс-служба Кафедрального собора Калининграда

Старший сотрудник Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. Канта Юрий Зверев считает, что такой агитацией недоброжелатели решили ударить по партии канцлера Меркель.

«Провокация, причем направленная против ХДС. Или местные правые реваншисты прорезались. Хорошо, что это не на официальном уровне и что власти Германии на это быстро отреагировали и начали расследование. Надеюсь, что виновные будут найдены и наказаны», — поделился мнением эксперт.

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В Кремле негативно отнеслись к появлению подобных плакатов в ФРГ.

«Это не имеет отношения к официальной позиции Берлина. Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность Российской Федерации», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что реваншисты в ФРГ периодически оспаривают итоги Второй мировой войны. Так, в конце марта прошла акция «Мое нацистское прошлое», в рамках которой потомки членов НСДАП (партии, правящей Германией в 1933–1945 годах) рассказывали о своих предках. Подобные программы направлены на изменение отношения немцев к истории.

Дискуссия о том, как в Германии нужно относиться к своей роли во Второй мировой войне, идет с 80-х годов XX века. Одним из острых вопросов «спора историков» стало чувство коллективной вины немцев за военные преступления. Часть ученых требовала прекратить обвинять Германию за преступления нацистского режима, так как это мешает вести политику «на равных» в Европе.