Гвардиола не знает, как использовать Роналду в случае его перехода в «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола не знает, как будет использовать Криштиану Роналду в случае его трансфера из туринского «Ювентуса».

Наставник «горожан» Гвардиола не до конца уверен в том, что португальский форвард впишется в состав «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

Согласно информации издания, испанский тренер боится, что приход португальца испортит атмосферу в раздевалке. Впрочем, Гвардиола считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без форварда.

Нападающий сборной Португалии Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний футболист стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне, в его активе 29 забитых мячей. Действующее соглашение Роналду с туринцами рассчитано до 30 июня 2022 года.