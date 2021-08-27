Украинцам как очень древней нации приходится "снисходить" до уровня других государств, заявила скандальная киевская писательница Лариса Ницой.

По ее словам, украинский народ достиг высшей точки духовного просветления в отличие от остальных стран. Киев готов, несмотря на бедность, помогать другим государствам бороться за независимость и благополучие, хотя не может рассчитывать на алогичную поддержку в ответ, заявила писательница.

«Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть», — уверена она.

Общественный деятель сравнила развитие государств со ступенями становления детской психики. Иностранцы ведут себя как двухлетние ребята, требующие всеобщего внимания и ресурсов. Киев же осознает необходимость «делиться своим с другими», но в этом видят слабость, добавила Ницой.