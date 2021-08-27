Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Скандальная писательница Ницой указала на недостаточный для Киева уровень других стран

Скандальная писательница Ницой указала на недостаточный для Киева уровень других стран

Украинцам как очень древней нации приходится "снисходить" до уровня других государств, заявила скандальная киевская писательница Лариса Ницой.

По ее словам, украинский народ достиг высшей точки духовного просветления в отличие от остальных стран. Киев готов, несмотря на бедность, помогать другим государствам бороться за независимость и благополучие, хотя не может рассчитывать на алогичную поддержку в ответ, заявила писательница.

«Поэтому мы должны опускаться со своего уровня до уровня этих стран и обществ, потому что с волками жить — по-волчьи выть», — уверена она.

Общественный деятель сравнила развитие государств со ступенями становления детской психики. Иностранцы ведут себя как двухлетние ребята, требующие всеобщего внимания и ресурсов. Киев же осознает необходимость «делиться своим с другими», но в этом видят слабость, добавила Ницой.