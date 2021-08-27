Сечин попросил Путина разрешить экспорт газа в Европу

Глава российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина разрешить корпорации поставлять голубое топливо в страны Европейского союза.

Соответствующая инициатива описана в письме бизнесмена, поступившем в редакцию «Коммерсанта». «Роснефть» просит разрешить ей экспорт в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год. Согласно документу, компания готова платить повышенный уровень НДПИ на данные объемы топлива.

При этом «Роснефть» хочет подписать соглашение, по которому агентом при поставках газа нефтекомпании за рубеж выступит российский холдинг «Газпром». Основным аргументом в пользу данного предложения Игорь Сечин называет возможность нарастить бюджетные доходы Российской Федерации.