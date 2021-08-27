Не менее девяти человек погибли при взрыве на складе боеприпасов в Казахстане

МЧС по Казахстану сообщило об увеличении числа жертв до девяти в результате взрыва на военном складе. Еще четыре человека пропали без вести.

В Байзакском районе Жамбылской области на складе инженерных боеприпасов произошел мощный взрыв. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе спасатели, сотрудники войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших. Четыре человека считаются без вести пропавшими.

Вечером 26 августа началась эвакуация жителей ближайших районов от места ЧП. В школы города Тараз было доставлено более 1000 жителей населенных пунктов.