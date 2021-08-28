Сокол над сопками. Главе Хакасии Коновалову нашли серьезного конкурента

Главе Республики Хакасия, 33-летнему коммунисту Валентину Коновалову прочат отставку едва ли не с момента его избрания. Один из самых молодых представителей российского губернаторского корпуса не покидает компанию коллег-аутсайдеров в рейтингах различных экспертных агентств. Очередным поводом заговорить о политической судьбе фаворита протестного голосования 2018 года стала информация источников URA.ru.

По данным издания, в случае досрочного ухода Коновалова его место может занять секретарь иркутского регионального отделения «Единой России», представитель «Ростеха» и депутат Госдумы VII созыва Сергей Сокол. В мае он победил на праймериз партии власти в Хакасии. Как отмечала пресса, у Сокола обширный политический бэкграунд: в 2008 году он курировал выборы в Заксобрание Иркутской области и проявил себя как «умный, расчетливый и жесткий» функционер.

«Сам по себе Сокол — достаточно значимая фигура для Кремля. Он обладает мощными связями и в политических, и в промышленных кругах. Супруга Сокола работает в Росатоме, его тесть — заместитель генерального секретаря ООН. За Соколом — Сергей Чемезов и другие руководители крупных структур», — характеризовал политика аналитик портала Babr.24.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Депутат Госдумы VII созыва Сергей Обухов, который считается главным политтехнологом КПРФ, в беседе с «Политикой Сегодня» назвал Сокола «уникальным человеком» и напомнил, что единоросс и ранее участвовал в губернаторских кампаниях. Впрочем, без видимого широким массам эффекта.

«Это вечный сменщик. Это наш принц Филипп, но губернаторского уровня. Я думаю, что он в итоге никогда никого не сменит», — усомнился Обухов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в разговоре с «ПС» оценил возможности Сокола гораздо выше — поддержка избирателей в Хакасском одномандатном избирательном округе на выборах в Госдуму позволит политику претендовать на пост главы республики.

«Сокол по компетентности, по предыдущему опыту и успехам в политике, на мой взгляд, очень серьезная фигура, которую недооценивать просто нельзя», — выразил альтернативное мнение о единороссе эксперт.

Свое участие в думских выборах обозначил и потенциальный визави Сокола. По итогам июньского съезда КПРФ Валентин Коновалов выдвинулся в нижнюю палату составе региональной группы от Хакасии, Красноярского края и Томской области. Кроме него в список вошли и другие главы-коммунисты: мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Главный коммунист Хакасии тогда заверил, что не покинет занимаемый пост, а лишь будет представлять программу партии.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В недавнем интервью изданию Daily Storm Коновалов еще раз подтвердил отсутствие претензий на депутатское кресло:

«Планов уходить в Госдуму у меня нет и не было».

Сергей Обухов в свою очередь исключил переезд сопартийца в Москву на Охотный ряд, заверив, что у Коновалова «хорошая поддержка» как на родине, так на уровне федерального руководства компартии.

«Самое главное мы видим, как его поддерживают избиратели. Поэтому смысл обсуждений [об уходе Коновалова] только один — накрутка рейтинга «Единой России». Ну, чего мы будем рассуждать [как] падающую партию поддерживают. Пусть падает с соколами, с Медведевым, со всем остальным», — сказал собеседник «ПС».

Падение Коновалова, по версии Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», измеряется 83-ей позицией из 85 в исследовании эффективности глав субъектов РФ. А народная любовь, если верить Центру политической конъюнктуры, — третьим местом в рейтинге глав регионов по доле негативных упоминаний в соцсетях.

Как обещавший вешать на столбах коррупционеров горячий молодой политик дошел до столь нелестных оценок? Проблема комплексная, но в первую очередь в Хакасии страдает экономика. Под внешним управлением Минфина РФ из-за превысивших годовой бюджет долгов Хакасия оказалась еще при ныне покойном Викторе Зимине. То есть региону было запрещено брать кредиты и тратить деньги без участия федерального ведомства при предшественнике Коновалова.

wikipedia.org / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Финансовые проблемы никуда не делись и при новом руководителе. Так, вокруг принятия бюджета на 2021 год разгорелась настоящая битва: подписанный главой республики в декабре 2020 года документ уже через неделю оспорила региональная прокуратура. Его дефицит превысил установленный федеральным законодательством 15-процентный лимит всего на 4 пункта.

С Коноваловым солидаризировалось парламентское большинство «Единой России» в Верховном Совете РХ. Очевидно, что большинство депутатов поставило во главу угла зарплаты учителей, врачей, работников детсадов, подготовку к зиме и так далее, забыв на время о политических разногласиях и проголосовав за принятие документа. В конце июля суд признал недействительным главный финансовый документ Хакасии. Но вскоре бюджет удалось утрясти до разрешенного федеральным законом 15-процентного дефицита и он все-таки вступил в силу.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Примерно в то же время, когда принимался скандальный бюджет, оппоненты нанесли еще один удар по имиджу главы региона. Инициативная группа жителей Хакасии запустила процесс отставки Валентина Коновалова. В вину губернатору ставилось многое: назначение министров с нарушением законной процедуры, нецелевое расходование средств резервного фонда региона, невыполнение предвыборных обещаний в части снижения тарифов на электричество и так далее.

Примечательно, что группу возглавил соперник Коновалова на губернаторских выборах 2018 года Александр Мяхар, отказавшийся от борьбы во втором туре. Тогда политик, представлявший Партию роста, пытался снять коммуниста с выборов через прокуратуру, но безуспешно. По поводу нынешнего крестового похода против красного руководства республики есть и альтернативное мнение — местные элиты просто захотели пиара.

Виктор Потуремский, впрочем, убежден, что все претензии к Коновалову обоснованы:

«Я, наверное, присоединюсь к когорте тех, кто записал Коновалова в аутсайдеры. Обещанного чуда не произошло. Есть затянувшийся политический, а теперь еще социально-экономический кризис с 2018 года. То есть собственно господин Коновалов не смог, уж простите за эту громкую формулировку, взять власть в регионе, а коммунисты не выполнили ни одного из своих обещаний по поводу сильных советников кадрового обеспечения и так далее. То есть то, что в Хакасии сейчас очень сложная ситуации и очень сложная ситуация с точки зрения управления регионом, это ситуация объективная».

Что касается Сергея Сокола, то он уже встречался с Коноваловым в июне по собственной инициативе, чтобы «глубоко погрузиться в проблемы региона и максимально подключиться к их разрешению». Эксперты не исключали, что представитель КПРФ досидит до окончания своих полномочий в 2023 году, а появление влиятельного единоросса в Хакасии связано с пристрелкой к будущей губернаторской кампании.